Javier Milei en Miami: "Gracias a la economía de mercado millones de personas salieron de la pobreza"

El presidente Javier Milei, en su participación en el American Forum Business, aseguró que "gracias a la economía de mercado millones de personas salieron de la pobreza" y remarcó que eso deja en claro que "el capitalismo es el único sistema eficiente, justo y productivo por más que muchos digan que es un mal necesario".

Milei, quien llegó al auditorio del evento acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, por el Canciller Pablo Quirno y por la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, sostuvo que "el capitalismo también posibilitó una cantidad innumerable de maravillas tecnológicas y científicas" y subrayó que cuando los que deciden dentro de ese sistema se manejan con honestidad y valentía "los países y sus sociedades necesariamente andan bien".

El mandatario argentino manifestó que "durante muchos años escuchamos que el capitalismo es un mal necesario con el cual tenemos que convivir" y dijo que "esa falsedad es aprovechada por quienes militan el comunismo y la economía planificada para avanzar sobre las ideas de la libertad".

"Pero cada vez son menos y están en los márgenes de nuestro sistema político y sólo se dedican a criticar a la economía de libre mercado para justificar la intervención estatal", agregó.

Milei explicó que Argentina, desde su asunción, cambio de modelo económico "para privilegiar el esfuerzo, la inversión, el trabajo y el mérito" y dejar atrás "la inflación, la corrupción y la pobreza".

Además, puntualizó que "quienes critican al capitalismo, sin embargo, ceden a la idea de que esa es la única forma de crear riquezas y crecimiento" y aclaró que "pero a pesar de esa realidad insisten con la idea de que ese modelo impacta en forma desigual en la sociedad y tiende a frenarse".

El presidente argentino indicó que "desde esa visión, los beneficios del crecimiento no sirve sino lo redistribuye el Estado" y argumentó que "este planteo el falso y si concedemos que el capitalismo es un mal necesario habremos perdido la batalla a pesar de algunas victorias temporales porque los que quieren el comunismo en Occidente siempre vuelven".

"Gracias al capitalismo millones de personas salieron de la pobreza extrema y también fue posible crear una cantidad innumerables de maravillas tecnológicas y científicas, porque este sistema económico es la forma que toma la verdad y la justicia en todo el mundo", enfatizó.

En otro orden, Milei se refirió al triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas y sostuvo que "la victoria fue posible gracias a la gente que eligió hacer valer el sacrificio realizado en estos 23 meses para no volver al pasado, a la inflación y la pobreza.

El mandatario definió al presidente de Estados Unidos Donald Trump como "su amigo personal y amigo de la Argentina" y también hizo referencia al astro futbolístico Lionel Messi, a quien calificó como "un ejemplo que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo y una prueba viviente de que el esfuerzo, la pasión y la dedicación pueden hacer milagros".

"Y además es la prueba viviente de que puedo felicitar a un zurdo", bromeó Milei.