Javier Milei en el Foro de Davos: Argentina "se ha convertido en un ejemplo mundial"

El presidente Javier Milei sostuvo que "el mundo ha abrazado a la Argentina, que se ha convertido en ejemplo mundial”, al disertar esta mañana en el Foro Económico de Davos, Suiza, donde invitó a los grandes líderes a "retomar el camino de la libertad para volver a hacer grande a Occidente".

En su disertación, el Presidente cuestionó la ideología woke, el feminismo, y las banderas del ecologismo y el cambio climático al tiempo que pidió a los integrantes del Foro "responsabilizarse" por haber abrazado, en el pasado, "ideas contrarias a la libertad".

"El progresismo y la ideología woke es la epidemia que hay curar y el cáncer que hay que extirpar”, dijo el mandatario en la segunda vez que participa del foro, y recordó que el año pasado, cuando estuvo por primera vez, "era el comienzo de una nueva Argentina que estaba infectada de socialismos”.

"Ahora ya no me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina que se convirtió en ejemplo fiscal, en la lucha contra la inflación y en una nueva forma de hacer política que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara".

Milei sumó que ahora hay un grupo de "naciones que queremos ser libres" y que "lo que parecía una hegemonía global de la izquierda wok se ha ido resquebrajando", tras citar a referentes como Elon Musk, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, la italiana Giorgia Meloni, el primer ministro de Hungría Viktor Orbán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El Jefe de Estado analizó que "del concepto de libertad como protección del individuo pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado" y que "sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único".

Feminismo y diversidades

El presidente Milei sostuvo que "feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una

misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles".

"El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad ya que la igualdad ante la ley existe en Occidente" y que "todo lo demás es búsqueda de privilegios", dijo.

También afirmó que "nos tildan de misóginos sólo por defender la igualdad ante la ley" mientras que tanto el ecologismo como el cambio climático "nos llevan a un ambientalismo fanático donde los humanos deben ser exterminados".

"Son los mismos promotores de la agenda sanguinaria del aborto", dijo el Presidente, y sumó "la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben".

Y añadió que "en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién

avala esos comportamientos".

"Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones", analizó Milei y advirtió que "los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia".

Sobre la inmigración afirmó que "de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional sino desde la culpa" y vemos "las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular".

Sobre el final, se refirió al rol del Estado al afirmar que "sus funciones deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad" y criticó a la clase política por ser "árbitro y parte interesada" al sostener que como dice el dicho, "el que reparte se lleva la mejor parte".