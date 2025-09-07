Javier Milei: "El rumbo no se va a modificar, sino que se va a redoblar"

En un discurso ante sus seguidores en La Plata, el Presidente afirmó que "más allá de este resultado electoral, el rumbo por el cual fue elegido no se va a modificar sino que se va a redoblar".

"Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, redoblando el esfuerzo en la desregulación, en capital humano y en política de defensa y la lucha contra la inseguridad", subrayó.

Javier Milei fue contundente al declarar que "no se retrocede ni un milímetro sino que profundizará sus reformas.

El Presidente expresó que, no obstante, "sin ninguna duda" en el plano político hubo “una clara derrota” para La Libertad Avanza.

"Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", sostuvo.

"Al mismo tiempo cuando uno mira estos resultados -dijo- lo que queda claro es que ellos (por el kirchnerismo) tuvieron un resultado en línea con los que suelen tener en la línea ejecutiva: han puesto todo el aparato y lo hacen de manera muy eficiente y este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos".

Para Milei, el peronismo ha hecho "la mejor de las elecciones que podían hacer porque estaban en juego sus distritos".

Pero advirtió que ahora vienen las elecciones nacionales y que esto dará lugar a un profundo análisis de los datos y va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que se han equivocados las corregirán.