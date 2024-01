Javier Milei dijo que la Constitución "avala la huelga"

El presidente Javier Milei evitó hoy criticar el paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su Gobierno, dijo que la Constitución Nacional "avala el derecho de huelga" y sostuvo que es un tema en el que él "no tiene por qué meterse".

"Es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga", dijo Milei por Radio Mitre al ser consultado por el paro de la CGT.

Añadió que "es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer".