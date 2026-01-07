Javier Milei destacó que Donald Trump "está rediseñando el orden mundial"

El presidente Javier Milei elogió a su par estadounidense Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por “rediseñar el orden mundial” y “terminar con el socialismo asesino”.

En una entrevista que concedió al canal de streaming Neura, Milei aseguró que “Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica; y parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino, llámese Venezuela, Cuba o Nicaragua”.

En ese aspecto, valoró la relación actual entre Argentina y Estados Unidos en el actual contexto regional: “Hay un reordenamiento y está claro que algunos jugadores están mejores posicionados que otros; tomamos una postura clara desde antes de ser electos; fue parte de nuestra plataforma electoral nuestra alianza geopolítica”.

Sin embargo, aclaró que “siempre” habló de “alianza geopolítica porque en paralelo está la cuestión comercial”; y, al respecto, afirmó: “No voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China pero eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”.

En paralelo, el Presidente realizó un análisis sobre la situación actual de Venezuela luego de la detención de Maduro y su esposa, y respaldó la operación llevada a cabo por Estados Unidos.

"Tenían vínculos con Irán, con Hezbollah, le han dado apoyo logístico a Hamas, han financiado al Ejército de Liberación Nacional y las FARC en Colombia. Están vinculados a operaciones de lavado de dinero", enumeró; y resaltó el "rol fundamental de Cuba en el armado de Inteligencia de este monstruo".

En tanto, ante los señalamientos públicos de distintos actores acerca de que el país norteamericano solo pretendía el petróleo venezolano, Milei aseguró que "es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar” ese recurso.

"El control del petróleo es para cortarle el suministro a los comunistas, y no solo por el lado del petróleo per se. Los que están ahora preocupados por el petróleo de Venezuela no se preocupaba cuando se lo llevaba Cuba o Irán y los terroristas. Implica cortar eso, pero también que usaban la logística de PDVSA para el narcotráfico", explicó.

"No tenemos que dejar de lado la violación de los derechos humanos, la tortura, lo que es el Helicoide; y no olvidar que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo; hemos visto cosas dantescas: venezolanos que se fueron festejando y la izquierda quejándose; nada más ridículo", completó.