Javier Milei defendió su modelo y llamó a organizar a la derecha a nivel global

El presidente Javier Milei defendió su modelo económico y llamó a profundizar la coordinación internacional de los espacios de derecha durante su exposición en el Foro Madrid 2026, realizado en Santiago de Chile.

Ante referentes conservadores de Europa y América Latina, entre ellos Santiago Abascal y el presidente chileno José Antonio Kast, sostuvo que la izquierda mantiene una estructura internacional y reclamó construir una alternativa.

“Si ellos tuvieron su internacional socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional. Al mal organizado se lo vence con el bien organizado”, afirmó.

En su discurso, Milei también hizo un balance de su gestión y aseguró que su programa económico logró sostener el crecimiento y reducir la pobreza.

“Eliminamos desde el minuto cero el déficit del Tesoro, que eran cinco puntos del PBI. En seis meses eliminamos el déficit cuasifiscal, que eran diez puntos del PBI”, sostuvo.

Además, destacó que con el modelo económico actual la pobreza bajó 25 puntos y un tercio la indigencia y afirmó que conduce por el rumbo correcto.

El mandatario planteó que la disputa política constituye una “batalla existencial” y cuestionó a la izquierda radical y al terrorismo, a los que acusó de intentar modificar el modo de vida occidental “mediante la violencia y la propaganda”.

También apuntó contra el presidente español Pedro Sánchez, a quien vinculó con la “inmigración descontrolada” y la pérdida de identidad.

Milei dedicó además parte de su exposición a Chile y al estallido social de 2019. Sostuvo que el país había sido “la envidia en términos económicos de toda la región” y atribuyó la crisis, entre otros factores, al abandono de la “batalla cultural”.

Al mismo tiempo, celebró la llegada de Kast al Gobierno y destacó el respaldo que recibió de Abascal desde sus comienzos políticos.

Tras el Foro Madrid, el Presidente tiene previstas reuniones con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y con Kast.