Javier Milei cuestionó a la oposición y pidió respaldar a La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei afirmó esta mañana que en el “Partido del Estado” conviven sectores del kirchnerismo y otros que, aunque se presentan como opositores, votan de la misma manera.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, el Presidente señaló que elegir a cualquiera de esas variantes implicaría repetir errores del pasado y empujar a los jóvenes a emigrar.

En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La… — Javier Milei (@JMilei) September 18, 2025

Además, sostuvo que el país enfrenta una disyuntiva entre avanzar con La Libertad Avanza o retroceder, y llamó a acompañar al oficialismo en las próximas elecciones.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que el Congreso insistirá en avanzar con medidas que ponen en riesgo el equilibrio fiscal y señaló que detrás de esas iniciativas hay sectores que buscan debilitar al presidente Javier Milei.

También en X, Caputo sostuvo que esos grupos solo quieren recuperar su negocio y están dispuestos a todo, también remarcó que el Gobierno evitó una crisis histórica.

En ese sentido, convocó a la ciudadanía a defender el rumbo económico mediante el voto en las elecciones de octubre, al que definió como la herramienta más eficaz para garantizar la estabilidad.