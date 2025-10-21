Javier Milei confirmó que “reacomodará” el gabinete y proyectó un buen resultado

El Presidente anticipó que tras la votación del domingo analizará una nueva conformación de gobierno que le permita avanzar con las reformas de segunda generación y anticipó un buen resultado para el oficialismo.

“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación“, dijo Javier Milei en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública.

Consultado sobre cuál sería un buen resultado el próximo domingo, afirmó: “Uno que me asegure un tercio en la cámara, que es una pared de defensa”, en alusión a la cantidad de legisladores necesaria para defender los vetos presidenciales a las leyes de la oposición.

Según Milei, “además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”.

“Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso es un número más grande, y además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas”, completó.

Por otra parte, comparó a los kirchneristas con los “gremlins”, los bichitos que se hicieron famosos a partir de una saga de películas estrenadas desde 1984.

En ese contexto, apuntó contra los “enojaditos de Macri”, en alusión a los electores que en 2019 no respaldaron la reelección del expresidente y votaron a favor de la fórmula que encabezó Alberto Fernández.