Javier Milei celebró la media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil

En un comunicado, el jefe del Estado expresó que "durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión".

Recordó que "se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado” y agregó que “mientras tanto, la realidad avanzó y el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz".

"Sin embargo -sostuvo- la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".

Añadió que este proyecto "pone fin a esa distorsión" y "establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad".

"No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas", subrayó.

El Presidente agradeció a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron "una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad".

El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad, agregó.

"Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas", finalizó el texto firmado por el presidente de la Nación.