Javier Milei celebró el nuevo índice de la inflación y elogió a Caputo

El presidente Javier Milei escribió este miércoles en su cuenta de X "de nuevo la inflación debajo del 2%. Grande @LuisCaputoAR!! VLLC!", en un elogio al ministro de Economía.

Añadió además que esta cifra se da "en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero", en un posteo en el que publicó una fotografía suya con Caputo, algo que también hizo el ministro.

De nuevo la inflación debajo del 2%.

Grande @LuisCaputoAR ...!!!

VLLC! PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero. pic.twitter.com/lfB634FX6j — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2025

El INDEC informó que el índice de inflación fue de 1,9 en agosto.

Acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses, agrega el informe difundido esta tarde.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).