Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: “la libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “la libertad avanza. Viva la libertad carajo".

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano.

Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el Presidente también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región. Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, Milei reiteró en distintas oportunidades su respaldo al respeto de la voluntad popular en Venezuela y al reconocimiento internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, a quien considera una referencia central del proceso de cambio político en ese país.

El mensaje difundido tras conocerse la noticia fue replicado por medios locales e internacionales y reafirma la alineación del Gobierno argentino con una agenda internacional abiertamente crítica del chavismo y favorable a un cambio de régimen en Venezuela.