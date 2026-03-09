Javier Milei aseguró que "pasado el primer semestre la inflación va a volver a caer"

El mandatario criticó a los empresarios que buscan tener un peso deprimido y explicó que con su gobierno la economía va a crecer a tasas del 8 por ciento.

También negó que piense en una permanencia en el poder indefinidamente porque considera que su puesto es un trabajo de servicio y negó internas en el seno de su gabinete. “En el 2031 no me ven más. Si no puedo tener un sucesor fracasé”, aseveró.

El jefe del Estado aclaró que sería poco común que todos sus colaboradores piensen de la misma forma.

También negó que el ministro de Justicia, Juan Bautistas Mahiques, haya sido designado para beneficiar a la AFA en la causa por corrupción que se investiga en esa institución.

Las siguientes son las frases más destacadas del mensaje del Presidente:

* "Yo no pienso en términos populistas. No estoy diciendo que somos Suiza pero

sacamos 12 millones de personas de la pobreza".

* "La inflación tocó 1,5% en mayo. Se está reprocesando después del ataque especulativo. Pasado el primer semestre la inflación va a volver a caer".

* Sobre su posible reelección, señaló: "Yo no confronto por motivos electorales; mi contrincante es la realidad, mi gestión".

* Milei volvió a cargar contra empresarios como Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, a quienes acusó de "operar siempre en contra del Gobierno".

* "Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador".

* "El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”.

El Presidente se refirió a los despidos en FATE al asegurar que entendía el "dolor" de los trabajadores pero afirmó que el hecho de que se cierren puestos en un sector se mide en términos de eficiencia y aseguró que "se van a crear nuevos trabajos en otros sectores".

Sobre los presuntos vínculos del nuevo ministro de Justicia, Juan Mahiques, con la Asociación del Fútbol Argentino, Milei dijo que "es falso" que lo nombró para salvar a Claudio Tapia y a Pablo Toviggnino, los dirigentes de la AFA acusados de corrupción.

Sobre Mahiques, declaró que tiene "mucha experiencia" y que "sufre operaciones" y que lo eligió porque conoce "cómo funciona el sistema judicial".

* "Sí Tapia y Toviggino son culpables que paguen con toda la fuerza de la ley como corresponde".

Respecto a la confrontación con diputados del kirchnerismo durante la apertura de la Asamblea Legislativa, Milei se comparó con Mauricio Macri, por quien dijo sentir afecto.

Sin embargo, aclaró al respecto "A mí no me van a llevar puesto como a Macri".

* "Nunca me va a encontrar agrediendo primero. Son unos ignorantes, maleducados y violentos. A Macri se lo llevaron puesto y yo soy un gladiador".

* Yo al kirchnerismo no le regalo un milímetro".

* "Si me quieren llevar puesto me los voy a llevar puestos yo a ellos, a mi no me van a hacer lo que le hicieron a Macri".

* "No me voy a dejar pisotear por los que arruinaron al país"

* “Es falso que quiera la renuncia de Victoria Villarruel”

* “ Lo importante es que Nahuel Gallo volvió a la Argentina. Esto es posible gracias al accionar del gobierno de Donald Trum que liberó a Venezuela”

* “Quien lo haya traído si tenían el contacto para traerlo por qué no lo trajeron antes. Rinden odas a los secuestradores a quienes lo maltrataron”

* ” Que hagan un uso político y miserable de esta situación. Por qué no lo trajeron. mientras estaba el régimen disfrutaban que fuera secuestrado y entonces para hacer una ventaja política, una maniobra…”

* “Es falso que tenga pensado reformar la Constitución nacional”