Javier Milei aseguró que hay empate técnico en la provincia y pidió ir a votar

El Presidente deploró además las "injurias y operetas que vomita el kirchnerismo desde los rincones más oscuros de la República" y los acusó de ser artífices de las más sucias operaciones para socavar los valores que impulsa su Gobierno y de no importarle “ni siquiera cargarse vidas humanas”.

Milei dijo que el kirchnerismo "está asustado" ante la paridad de las encuestas de cara a las elecciones legislativas del domingo y que por esa razón intenta todo tipo de maniobras para restarle votos.

Además defendió a su hermana Karina, presente en el escenario junto al resto de los candidatos y ante un predio colmado de seguidores libertarios.

"Se metieron con mi hermana. Cuando vienen todo ese tipo de operaciones y uno sigue adelante porque saben que estamos limpios entonces proceden a la intimidación física. Me tiraron un adoquín, podrían haber matado a cualquiera, pero esto para ellos es poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa", afirmó.

Milei aseguró que el kirchnerismo se cargó con la vida del fiscal Alberto Nisman y reivindicó al legislador Gerardo Millman, sobre quien la Justicia dijo este miércoles no haber hallado pruebas respecto a su supuesta participación en el intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Así opera la casta. Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes. Te quieren llevar al barro porque como ellos están sucios no les importa”, sostuvo y advirtió que no lo lograrán porque los bonaerenses se están despertando y tienen conciencia de las operetas inmundas que están haciendo.

"Extreman sus actos violentos porque están asustados porque finalmente la provincia de Buenos Aires despertará y gritará kirchnerismo nunca más", declaró el jefe del Estado, y volvió a criticar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien calificó como “inútil esférico” y soviético”.

Aseguró que la apuesta del kirchnerismo es engañar al electorado y que la elección pase desapercibida.

Milei se refirió además a las encuestas que manejan desde el gobierno nacional.

"Estamos -dijo- ante una situación de empate técnico, eso significa que puede ganar cualquiera", subrayó en su discurso en un club de la localidad de Moreno, donde cerró la campaña junto a su hermana Karina y los principales candidatos.

Desde allí instó a los bonaerenses a ir a votar como un acto de defensa personal.

Milei reiteró que el peronismo está dispuesto a hacer fraude el domingo con tal de no perder en los comicios y afirmó que sus punteros y militantes rentados van a estar en cada escuela intentando hacer trampa.

"Necesitan recurrir al engaño, al robo de boletas porque no pueden convencer a nadie con sus ideas nefastas", sostuvo, y advirtió que si los argentinos no se defienden se van a llevar puesta a la provincia.

Además, añadió que cuando se les agotan los recursos "van contra la familia".

"Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia que se metieron con mi hermana. Pasa que están asustados", sostuvo en relación a las escuchas ilegales de las que fue víctima la secretaria general de la Presidencia.

Milei sostuvo que la casta opera de esa manera: “buscan volverte un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes”, remarcó.

"Te quieren llevar al barro porque como ellos están sucios no les importa", dijo en su discurso, rodeado de los candidatos a legisladores a su hermana Karina.

El acto se inició con los discursos de Sebastián Pareja, presidente del partido a nivel provincial, y de Diego Valenzuela, candidato a senador.

En las afueras del predio hubo enfrentamientos entre militantes opositores y libertarios, pero el fuerte operativo de seguridad del que participaron 400 agentes de Gendarmería nacional amedrentó a los agresores.

No obstante, hubo un periodista herido y un hombre detenido en la previa del acto.

En la desconcentración, hubo tensión, piedrazos e insultos entre partidarios del kirchnerismo que habían arribado al lugar desde horas tempranas en camionetas que, según denunció el propio Presidente, pertenecían al municipio de Moreno.