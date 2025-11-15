TRAS EL ACUERDO CON EEUU

15/11/2025

Javier Milei: "Argentina ya está en condiciones de acceder al mercado de capitales"

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que “la Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”, al defender la política económica del Gobierno.

“Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla como lo hemos hecho antes”, sostuvo en declaraciones a Neura Media.

En ese sentido, agregó que  desde el inicio de su administración “la deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones, lo que contribuyó a mejorar la percepción sobre la solvencia nacional”.

Para Milei, el avance legislativo será determinante para consolidar el proceso de descompresión del riesgo país: “ Si el Congreso aprueba el Presupuesto y establece el déficit cero como política de Estado, tarde o temprano el riesgo país va a caer”.

Sobre las versiones de eliminación del monotributo las atribuyó a “mentiras y operaciones de periodistas que se quedaron sin la pauta”.

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, declaró.

“Recién en la reunión de Gabinete del miércoles se aunaron los proyectos, y hoy están en Secretaría de Legal y Técnica para su confección final, durante todos estos días los medios estuvieron mintiendo abiertamente”, añadió.

“Bajen un poco la ansiedad, esperen a que entren los proyectos, lo del monotributo es una mentira inventada para generar ruido”, remarcó.



Etiquetas: