Javier Milei: “Argentina tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1”

El presidente Javier Milei destacó el regreso de la Argentina como sede del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realiza después de casi 15 años, y vinculó el encuentro con la posibilidad de que el país vuelva a recibir competencias internacionales de primer nivel.

Durante el acto, que contó con la presencia del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el mandatario reivindicó el rol histórico del Automóvil Club Argentino (ACA) y aseguró que la institución representa un ejemplo de organización del sector privado.

“El privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente”, afirmó.

Destacó la tradición automovilística nacional y recordó que la Fórmula 1 corrió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez durante las décadas del 50, 70 y 90, con la última competencia disputada en 1998.

“La pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó”, sostuvo.

Además, el mandatario defendió su política de reducción de aranceles y concesión de corredores viales al sector privado.

Sostuvo que el abaratamiento de los vehículos favorece la renovación del parque automotor y la seguridad vial, mientras que aseguró que ya fueron licitadas concesiones para operar y mantener más de 9.000 kilómetros de rutas y que próximamente se sumarán entre 6.000 y 12.000 kilómetros.

“Cuando el Estado se corre, aparece quién construye, y cuando se construye bien, se salvan vidas. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección "", sostuvo.

Finalmente, apuntó al regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial y consideró que el país recuperó condiciones institucionales para aspirar a organizar nuevamente competencias internacionales.

“Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país”, aseguró, y llamó a “soñar” con el regreso de la máxima categoría.

El Congreso Americano de la FIA se desarrolla en Argentina hasta el 2 de septiembre, con la participación del titular de la entidad, Mohammed Ben Sulayem, y representantes de 32 clubes de América y el Caribe.