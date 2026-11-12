Javier Milei: "Argentina, Faro de luz de Occidente"

El presidente Javier Milei compartió hoy un video en X con imágenes del paso del papa León XIV por la Argentina.

La publicación llegó después de que el pontífice partiera hacia Perú para continuar su gira sudamericana.

“Argentina: faro de luz de Occidente”, escribió Milei al presentar el video.

ARGENTINA:

FARO DE LUZ DE OCCIDENTE

Muchas gracias a todos por estos días que quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de Argentina.

Abrazo gigante! https://t.co/PF7PRY0UCF — Javier Milei (@JMilei) November 11, 2026

El mandatario agradeció por los días de la visita, que, según dijo, “quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de Argentina”.

Entre las imágenes se ve el saludo de ambos al pie de la escalerilla del avión en Ezeiza.

El Papa llegó el domingo desde Uruguay y fue recibido por Milei en Aeroparque.

Ese mismo día mantuvieron una reunión privada en la Casa Rosada y participaron de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Durante su estadía, León XIV celebró misas en Palermo y Córdoba y encabezó una vigilia con jóvenes frente al Monumento de los Españoles.

En su última jornada, se reunió con internos de la cárcel de Devoto y celebró una misa en Luján antes de partir hacia Perú.

El presidente Javier Milei protagonizó un emotivo momento durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Luego de cuatro días de actividades religiosas e institucionales en la Argentina, el Sumo Pontífice abordó el avión que lo trasladará hacia Perú, donde concluirá su gira apostólica por el continente.

Durante la transmisión oficial, las cámaras captaron al mandatario visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos mientras intercambiaba las últimas palabras con el líder de la Iglesia católica, antes de que este subiera a la aeronave.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y distintos representantes del episcopado argentino, quienes participaron de la ceremonia de despedida.

El encuentro marcó el cierre de la visita papal que comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando el propio Milei recibió a León XIV a su llegada al país.