Javier Milei: “Argentina está ante una gran oportunidad para volver a crecer”

El Presidente Javier Milei aseguró este lunes en Córdoba que “Argentina está ante una gran oportunidad para volver a crecer y ser grande nuevamente”.

“Desde que llegamos al gobierno avanzamos 40 puestos en libertad económica; nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, afirmó en la Bolsa de Comercio cordobesa.

Según el Presidente, “hay un objetivo pero no todos los instrumentos que dispone la política económica se pueden utilizar”.

“Si Argentina está en condiciones de crear valor, podrá crecer”, consideró al hablar en el acto de apertura de actividades 2026 de la entidad mediterránea.

Por otra parte, reiteró que va a las provincias a “dar las gracias a quienes dieron su apoyo al mejor gobierno de la historia”.

En otro tramo de su alocución, remarcó que “los políticos no saben de economía” e indicó que el liberalismo debe “recuperar la bandera del altruismo”.

Asimismo, planteó la necesidad de defender los valores judeo-cristianos y, al respecto, señaló que “matar está mal, robar está mal”.

Con relación a la eficiencia económica, consideró que “lo importante es que la forma en que se aborda no es trivial”.

“Para maximizar el crecimiento económico no hay que dejarse llevar por la falacia ludista” que atribuye al progreso tecnológico la destrucción de puestos de trabajo, consideró.

En otro orden, advirtió sobre “la envidia que lleva a romper todo” con tal de que el sistema fracase y mencionó al kirchnerismo.

“Tras 100 años de socialismo, los argentinos hemos decidido torcer la historia”, remarcó y recordó que “venimos del peor lugar del infierno”.

En contraposición, indicó, “después de años de no crecer, hemos mostrado dos años de crecimiento; y si seguimos así tendremos tres años de crecimiento”.

“Hay sectores que van a crecer y otros que se van a contraer”, aclaró y pidió no tenerle miedo al crecimiento y defender “regulaciones cavernícolas”.

En ese sentido, afirmó que “Argentina está en condiciones de convertirse en una potencia energética” y pidió no tener en cuenta al “ambientalismo idiota”.

Por otra parte, recordó que la ley de inocencia fiscal permitirá inversiones de producción en el sector real.

Y que la rebaja en la presión impositiva devolverá a los argentinos 500.000 millones de dólares.

Además, reiteró que “seguimos convencidos que para agosto el índice de inflación va a empezar con cero”.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.