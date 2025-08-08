El presidente Javier Milei anunció que va a amurallar el superávit fiscal y tomará medidas para prohibir financiar el gasto primario con emisión monetaria.

En cadena nacional, anunció que el lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria.

“El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, precisó.

“En segundo lugar, -añadió- en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”.

“Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción: cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”, declaró.

“Quiero ser muy claro con algo: no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia, y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, sentenció.

Milei recalcó que Argentina aún carece de acceso a los mercados internacionales de crédito y que no apelará a la emisión monetaria ni a subir impuestos explícitos para financiar leyes como las que se aprobaron esta última semana.

El Presidente acusó al kirchnerismo de llevar a cabo "un engaño demagógico" y de creer que todos los argentinos "son idiotas" y aseguró que la oposición buscará cualquier cosa con tal de recuperar el poder.

También acusó al Congreso de promover leyes para destruir lo que tanto costó, el equilibrio fiscal, y de usar causas nobles como excusas y promover leyes que irremediablemente llevarán a la Argentina a la quiebra nacional.

Sostuvo que su Gobierno se propuso arreglar el país sin atajos y gradualismos y que la única manera es sostener el orden fiscal, monetario y cambiario.

Milei admitió que no todos los problemas están resueltos pero advirtió que antes de generar falsas ilusiones a los argentinos su Gobierno optará en todo momento por decir cuán duro es el camino.

"No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que intentamos salir", pidió a los argentinos.

El Presidente afirmó que la oposición va a hacer cualquier cosas con tal de recuperar el poder y sostuvo que para él sería fácil acompañar leyes como las que aprobó el Congreso de emergencia pediátrica, de jubilaciones y el financiamiento universitario.

"Incluso -dijo- sería beneficioso políticamente porque muchos votantes tendrían más ingresos en la previa de las elecciones".

Pero advirtió que tendrán que sacarlo con los pies para adelante antes de salir de la meta trazada por su Gobierno desde que asumió.

