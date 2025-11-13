Javier Milei afirmó que el acuerdo con EEUU demuestra el compromiso de hacer grande a la Argentina

"Tremenda noticia que acaba de salir: acaba de firmarse el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos y eso quiere decir que estamos fuertemente comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente", sostuvo el Presidente.

Milei brindó este jueves un discurso ante el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad en la provincia de Corrientes.

Allí recibió la noticia sobre la difusión del comunicado de la Casa Blanca en la que se confirma el histórico acuerdo comercial.

El acuerdo comprende aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

El comunicado de la Casa Blanca destacó que este Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.