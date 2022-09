Javier Crova: "Tenemos los accesos detonados. No podemos transitar"

Javier Crova, vecino de Río Percy, en comunicación con Radio Nacional Esquel, hizo una denuncia pública sobre el estado intransitable de la ruta y sobre todo de los accesos. La trafic de la escuela no puede llegar, los vecinos no pueden ingresar a sus domicilios. Crova manifestó "Ya uno se siente agraviado, hay personas adultas, hipertensas oncológicas, alumnos... y gracias a un grupo de vecinos que tapan todos los días un poquito a veces de puede pasar.... Si nosotros sin elementos tenemos podemos llegar a tener una solución momentánea, no puede venir un camión con ripio y tirarlo ahí? tan difícil podría ser?".

DESCARGAR