Jamper, la app que conecta a músicos y facilita encuentros para ensayar

El creador y desarrollador de Jamper, Alejandro Campo, contó en Korol en el Aire por Radio Nacional cómo funciona la app que inventó y ayuda a relacionar y a vincular a los músicos.

"Me pareció que se podía modernizar un poco el proceso para que los músicos pudieran dar con otras personas con intereses afines, encontrarse y matchear en función de las herramientas que hoy tenemos", mencionó.

Campo explicó que por ahora es totalmente gratuita la aplicación y "lo más importante es que hoy resuelva para que la gente pueda concretar proyectos". "Facilita varias cuestiones como puede ser la distancia y se puede descargar en cualquier punto del país. La idea es que se armen movidas", agregó.