Jalil: “El Presidente nos garantizó los fondos para las obras de Catamarca”

El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en diálogo con la prensa se expresó sobre lo que sucedió a nivel nacional, tras no aprobarse el presupuesto del próximo año: “Nosotros estamos muy agradecidos con el presidente de la nación. Lamentamos la decisión de los diputados nacionales de Catamarca, que no acompañaron el presupuesto, dar una imagen al mundo que no les sirve a los argentinos y argentinas. Hemos tenido una reunión con el presidente Alberto Fernández y nos garantizó los fondos para todas las obras de Catamarca”.

