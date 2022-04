Jabalíes venció claramente a Portugués y le sacó el invicto

La primera de Jabalíes RC se hizo fuerte de local y venció 45 a 19 a CD Portugués por la cuarta fecha del Torneo Regional Patagónico de Clubes zona campeonato. El conjunto bolsonés se puso en ventaja con dos tries de Nico Carballo y una conversión de Mauricio Ichazo antes de los 25 minutos de juego. Luego vendrían dos tries mas y una conversión para Jabalíes y un try penal cobrado por el árbitro a favor del visitante para culminar los primeros 40 minutos 24 a 7 a favor del local.

En el segundo período Carballo al minuto de juego volvió a marcar try, tras una gran "apilada"; Teófilo Sibileau y Francisco Harmath también apoyaron para Jabalíes antes de los 19 minutos. Luego el visitante convirtió dos tries mas una conversión cuando el resultado ya estaba sellado a favor de los de El Bolsón y el invicto de Portugués caído. Otros resultados: Bigornia 39- Chenque 36 y Trelew RC 17- Roca RC 33.



Tras el triunfo "Las voces del Deporte" dialogó con varios Jabalíes.

Gino Capano

Nico Carballo

Guillermo "Oso" Fenner y Mauricio Ichazo