Un joven músico argentino con autismo fue nominado a los Emmy: "Ningún diágnostico impide el desarrollo de las personas”

Iván fue diagnosticado con TGD (Transtorno Generalizado del Desarrollo) a sus tres años, y en ese momento sus padres Ricardo y Marta iniciaron un camino para acompañar a su hijo para tener un buen desarrollo. Ricardo Demirci, en diálogo con Radio Nacional habló del camino recorrido por su hijo y cómo llegó la nominación al Emmy 2025 por el documental “Los silencios de Iván”, donde cuentan su vida.

"Ningún diágnostico impide el desarrollo de las personas, Iván tiene una banda desde hace más de 13 años y han tocado más de 30 veces. Han recibido recoocimientos y hasta viajado a Uruguay. Esto demuestra, que la convivencia es fácul, cuando hacemos foco en las personas y no en un diánostico", contó.

El documental “Los silencios de Iván”, fue dirigido y producido por la conductora argentina Natalia Denegri, está nominado a los Premios Emmy Suncoast 2025 en la categoría Contenido Corto Destacado Infantil/Juvenil, que se definirá el 6 de diciembre en la ciudad de Hollywood en Florida.

"Me llamaron en febrero para avisarme que de la productora de Estados Unidos del documental, querían filamr un día entero de Iván. Fueron al lugar donde él trabaja todos los días, y también lo siguieron a la sala de ensayo, y resumieron su vida en 9 minutos de una manera fantásica", mencionó Demirci.