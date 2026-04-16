Iván Cachanosky: “El FMI ve avances en el programa y eso refuerza la credibilidad”

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, analizó el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el escenario económico actual, en diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional.

El especialista destacó un cambio en la dinámica de la relación con el organismo multilateral.

“Antes la regla era el incumplimiento; ahora no se observa un comportamiento distinto y más alineado con los compromisos”, señaló.

En ese marco, consideró que el FMI “está viendo avances en el programa y eso refuerza la credibilidad del proceso”, lo que se refleja en la reciente aprobación y el desembolso de fondos.

En ese sentido, explicó que uno de los puntos centrales de seguimiento sigue siendo la acumulación de reservas.

“Hay condiciones para fortalecer las reservas en los próximos meses”, afirmó, al señalar que la menor presión de vencimientos de deuda y la mayor oferta de divisas del sector externo abren un escenario más favorable.

Cachanosky sostuvo que una mejora en las reservas puede tener impacto en el frente financiero.

“Si ese proceso se consolida, mejora la estabilidad y se amplían las posibilidades de acceso al financiamiento”, indicó.

Por último, evaluó el panorama general de la economía y proyectó una continuidad en la tendencia de precios.

“La inflación debería seguir moderándose, lo que contribuye a un escenario de mayor previsibilidad”, concluyó.