"Italpark", el documental que reconstruye la historia del icónico parque de diversiones

El histórico parque de diversiones que marcó a generaciones de argentinos es el protagonista del documental Italpark que recupera su memoria, su impacto cultural y las polémicas que rodearon su cierre.

Juan Domínguez, realizador de la película, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó que el proyecto busca reconstruir no solo la historia del parque, sino también el vínculo emocional que miles de familias establecieron con ese espacio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires.

"El Italpark siempre sorprendía, siempre era pionero en la forma de entretener", expresó.

El Italpark funcionó entre 1960 y 1990 en la zona de Recoleta y se convirtió en el parque de diversiones más importante del país. Su cierre definitivo se produjo tras un trágico accidente en una de sus atracciones, hecho que marcó un antes y un después en la regulación de este tipo de espacios y dejó una huella profunda en la memoria colectiva.

El documental reúne testimonios, material de archivo y reconstrucciones históricas para contextualizar el auge del parque, su influencia en la cultura popular y el impacto social que tuvo su clausura. Además, aborda cómo ese espacio formó parte de la identidad urbana porteña durante tres décadas, en un período atravesado por fuertes transformaciones políticas y sociales en la Argentina.

La producción también pone el foco en la nostalgia generacional y en la manera en que el recuerdo del Italpark sigue vigente en relatos familiares, fotografías y referencias culturales, consolidándolo como un ícono del entretenimiento del siglo XX en el país.