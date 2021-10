ItaliaFutura: Un modo diverso di essere Italia in Argentina

Il prossimo 3 dicembre si svolgeranno in tutto il mondo le elezioni dei Comitati degli Italiani all’estero (Com.It.Es), organi elettivi che rappresentano ai cittadini italiani nelle circoscrizioni consolari di residenza. Per votare questa volta occorre iscriversi –gratuitamente- all’albo degli elettori. Le iscrizioni possono avvenire fino al 3 novembre tramite l’ufficio elettorale del Consolato di riferimento. Si vota per posta dalla metà di noviembre. María Soledad Balsas, candidata nella circoscrizione di Buenos Aires per ItaliaFutura ci ha raccontato i tratti principali che contraddistinguono la lista che rappresenta, che si pone come alternativa in termini di parita’ di genere, partecipazione giovanile cosi’ come di appartenenza geografica. Ha anche accennato alle proposte che intende sviluppare in caso di essere eletta.

DESCARGAR