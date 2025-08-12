UN VERANO CON MENOS TURISTAS

12/08/2025

Italia afectada por una ola de calor extrema

Mariana Rispolli periodista argentina en Italia, en diálogo con Nunca es Tarde, aseguró que Italia está viviendo una ola de calor histórica, "con picos de temperatura de entre 48 a 52 grados".

En pleno verano italiano, las playas presentan un panorama inédito: el 90% de la costa registra menor afluencia que en 2024, en buena medida por las altas temperaturas.

Rispolli informó que "el calor extremo provocó víctimas fatales; principalmente gente mayor". Además, remarcó que "la zona de Italia más afectada es el sur: Calabra, Sicilia, entre otras, mientras que Nápoli está muy afectada por los incendios".