Israel ordenó una nueva evacuación en el sur del Líbano tras ataques contra instalaciones de Hezbollah

Israel emitió una nueva orden de evacuación dirigida a los habitantes del sur del Líbano en medio de una nueva escalada de hostilidades con el movimiento chiita Hezbollah. La advertencia se produjo después de una serie de bombardeos israelíes contra instalaciones que, según el ejército de ese país, están vinculadas a una institución financiera asociada al grupo armado. El periodista argentino desde Damasco en Siria Santiago Montag en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional contó cómo se viven allí los días en medio de la guerra.

"El miércoles pasado Israel ordenó una evacuación completa de lo que es el Dahie, un suburbio en el sur de Beirut, que es un bastión de Hezbollah. Hay imágenes de la aerolínea de bandera libanesa que nunca cortó los vuelos, ni cerraron el aeropuerto y se ven los aviones con los humos de las bombas. En cambio el cielo aéreo sirio está cerrado, salvo por el aeropuerto de Alepo que lo abrieron", describió.

"Desde mi casa escucho a cada hora un misil, en Siria se ven restos de misiles iraníes o israelíes. Cerca de casa cayó un resto de misil y murieron 5 chicos que estaban jugando a la pelota", mencionó Montag.