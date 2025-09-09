Israel ordena evacuar toda la Ciudad de Gaza mientras se prepara una ofensiva

Israel ordenó el desalojo total de la Ciudad de Gaza, generando el desplazamiento de miles de civiles, en tanto se prepara una ofensiva terrestre para arrebatar el control de lo que define como bastión final de Hamas.

Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, dialogó con el equipo de Creer o reventar y expresó: "Hasta el momento, han evacuado unas 100 mil personas hacia el sur, pero tienen que terminar de evacuar prácticamente un millón de personas".

"Estamos esperando la orden política para empezar a luchar contra los bastiones de Hamas dentro de la Ciudad de Gaza", afirmó.

En ese marco, Kaplan sostuvo que "se está fortaleciendo el plan humanitario para la población civil" y agregó: "Estamos tratando de que ingresen unas cien mil tiendas de campaña para la población, plantas de instalación de agua, medicamentos y distintos elementos".

La orden fue difundida mediante folletos arrojados desde el aire y mensajes públicos: se instó a los habitantes a trasladarse hacia el sur de la Franja, especialmente a al-Mawasi, declarada como zona humanitaria. No obstante, tanto organismos multilaterales como organizaciones humanitarias denuncian que el sur está completamente colapsado y no tiene capacidad para albergar a tantos desplazados, lo que transforma una evacuación en un traslado sumamente riesgoso e insostenible.

Al mismo tiempo, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que se avecina una "potente operación principal" sobre la ciudad y describió el desalojo como una medida urgente para salvaguardar a los civiles; el gobierno israelí ha reportado haber recuperado el control del 75 % del territorio de Gaza, y alrededor de la mitad de la Ciudad de Gaza.