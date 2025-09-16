Israel inició su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza

Desde Nir Oz, un kibutz ubicado en el sur de Israel, el gerente de Noticias de Radio Nacional, Nicolás Yacoy, dialogó con el equipo de Creer o reventar e informó que el ejército israelí comenzó a expandir su maniobra terrestre dentro de la Ciudad de Gaza como parte de lo que denominan la ofensiva final.

"Estoy a un kilómetro de la Franja y se escuchan los aviones y disparos de artillería", dijo, al tiempo que explicó que "el primer ataque se hizo sobre los edificios más altos por una cuestión táctica". El objetivo es debilitar la capacidad operativa de Hamas y establecer condiciones para un control más firme del territorio.

Durante la noche, los militares lanzaron un bombardeo masivo sobre la Ciudad de Gaza mientras las tropas israelíes avanzaban hacia el interior del mayor centro urbano del territorio.

Además, el también conductor de Viva la pepa, resaltó que "una gran cantidad de camiones con ayuda humanitaria van por las rutas, pero por alguna razón de logística o decisión política no están siendo distribuidos dentro de la Franja".