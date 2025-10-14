Israel identificó a los cuatro cuerpos devueltos por Hamás y volvió a reclamar las 24 víctimas que faltan

En un comunicado, el Ejército de Israel identificó este martes 14 de octubre, con nombre y apellido, a dos de las víctimas, cuyos cuerpo fueron devueltos la víspera por el grupo militante islamista palestino Hamás. Se trata de Guy Iluz, israelí de 26 años, y Bipin Joshi, estudiante nepalí de 22 años. Los nombres de los otros dos rehenes devueltos sin vida tras su cautiverio en Gaza no fueron revelados por el Ejército a petición de sus familias, añadió el comunicado.

Ricardo Nachman, médico argentino-israelí y uno de los directores de la Unidad de Medicina Forense de Israel, dialogó con el equipo de Creer o reventar y, tras dar detalles de los pasos que se siguen en este tipo de situaciones, resaltó: "En muy pocas logramos terminar con el proceso de identificación, y también pudimos saber las causas de muerte".

Israel aún espera la devolución de otros 24 cuerpos, de un total de 28, según el acuerdo de alto al fuego firmado con Hamás, con mediación de EE. UU., Qatar y Egipto, para alcanzar la paz en Gaza, tras los dos años de guerra que siguieron a los ataques de Hamás a Israel, el 7 de octubre de 2023.