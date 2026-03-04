Israel e Irán intensifican sus ataques en una escalada que sacude Medio Oriente

La guerra entre Israel e Irán continúa escalando con episodios de violencia que han ampliado el alcance del conflicto más allá de las fronteras directas de ambos países. En los últimos días, el Ejército de Israel lanzó una serie de operaciones contra objetivos clave iraníes y de la milicia chiita Hezbollah, llevando a cabo alrededor de 1.600 incursiones aéreas y disparando miles de proyectiles como parte de una ofensiva que ha marcado uno de los momentos más intensos de la confrontación. Además, Irán respondió con ataques de drones que impactaron en sedes diplomáticas de Estados Unidos y en otras localidades del Golfo Pérsico.

Gabriel Ben Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, dialogó con el equipo de Primer round y señaló que la actual fase del conflicto refleja una expansión de las hostilidades más allá de lo regional, con implicancias geopolíticas y humanitarias que podrían extenderse y afectar la estabilidad en países vecinos y rutas estratégicas de comercio global.

"El objetivo de Israel y Estados Unidos es derrocar al régimen, es decir, neutralizar las capacidades bélicas de Irán y provocar que el régimen, a través de atacarlo constantemente, se debilite de tal forma que la población civil tome el control del país. O sea, los manifestantes que fueron atacados durante tanto tiempo, que ellos tomen el control y que de esa forma el país cambie", expresó.

En esta escalada, Irán ha utilizado drones tipo Shahed y misiles contra objetivos en varios países aliados de Estados Unidos, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, con reportes de impactos en sedes diplomáticas como la embajada estadounidense en Riad y la de Dubái. Por su parte, Estados Unidos e Israel habrían provocado daños significativos en activos navales y posiciones militares iraníes, incluyendo incendios en grandes buques de guerra en puertos estratégicos del país persa.

La intensificación de los combates ha provocado una alarma internacional ante el riesgo de una guerra ampliada en un contexto donde la ONU advierte sobre efectos humanitarios en cadena, con desplazamientos masivos de civiles, daños a infraestructuras básicas y aumento de crisis sociales en países de la región. Estos hechos se producen mientras potencias como Francia han manifestado críticas a las acciones ofensivas, pidiendo alternativas diplomáticas y respeto al derecho internacional.