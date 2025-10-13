Israel celebra la liberación de rehenes tras más de dos años en cautiverio

Tras más de dos años de cautiverio, los rehenes israelíes que permanecieron en manos del grupo terrorista Hamás fueron liberados este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los 20 rehenes vivos regresaron al país en dos etapas desde tres puntos designados: Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, en el sur.

El vocero de FDI, Roni Kaplan, dialogó con el equipo de Ramos generales y expresó que "es un día de júbilo, estamos alegres y emocionados, es el cumplimiento de una promesa sagrada".

"En este momento el pueblo de Israel se vuelve a unir en un solo corazón", dijo.

Tras señalar que "la misión todavía no ha concluido", sostuvo que "Hamás tiene que devolver los 28 cadáveres que aún están secuestrados en Gaza".

Solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes muertos en poder de Hamas serán devueltos hoy a Israel, según informó Hamas: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi, Daniel Perez.