Israel avanza con su ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza

El periodista Gabriel Ben-Tasgal dialogó con el equipo de Creer o reventar para ofrecer una mirada actualizada sobre la ofensiva militar israelí en Gaza, adonde las fuerzas de Israel están desplegando maniobras terrestres, en lo que denominan la ofensiva final.

"El Ejército de Israel domina por lo menos entre el 70 y 80 por ciento de la Franja de Gaza y lo que hace es ordenarle a la población que desaloje Gaza City para enfrentarse a unos 2 mil soldados que tiene Hamás en ese lugar específico", expresó desde Israel.

La ofensiva se complementa por el derribo de numerosos edificios altos de la principal ciudad del enclave palestino.

El Ejército israelí lanzó una serie de intensos ataques aéreos contra Ciudad de Gaza mientras sus tanques avanzan lentamente de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí.

Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste.