Israel asegura haber matado al jefe de la inteligencia de Irán

Israel afirma que en un operativo mató al jefe de Inteligencia iraní Ismail Khatib, de acuerdo a lo que anunció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Su eliminación se produce tras la muerte del alto funcionario de seguridad iraní Ali Larijani y del jefe de la fuerza Basij.

Por este tema, la periodista, desde Israel, Roxana Levinson, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "Irán viola la normativa al lanzar misiles de racimo. Con la muerte del jefe de Inteligencia se espera un contraataque, con mucho misiles surcando los cielos. Seguro tendremos otra noche muy complicada".

Levinson, además, detalló el drama que se vive en Tel Aviv ante los bombardeos persas, y el modo que tienen de refugiarse en los búnkers y los cuartos protegidos: "lo peor que te puede pasar es que te agarren los bombardeos estando en la ruta, ahí quedás muy expuesto".

Según se informó, Khatib fue abatido durante una operación aérea nocturna ejecutada por las fuerzas de Israel dentro del territorio iraní. El ataque tuvo como objetivo una instalación militar donde el funcionario se encontraba en ese momento.