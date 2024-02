Iron Mountain: a diez años del incendio

A diez años de la muerte de los ochos bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil por el derrumbe de una pared mientras combatían un incendio desatado en el interior de un depósito de la empresa Iron Mountain, en Barracas, las familias de las víctimas exigen el inicio del juicio oral que condene a los responsables, aunque reconocen que su lucha es "contra molinos de viento".

La demanda del grupo de familiares y amigos de los "Héroes de Barracas" alude a la causa por el siniestro ocurrido en la mañana del 5 de febrero del 2014 por el cual las llamas arrasaron con el galpón donde permanecían bajo custodia archivos de empresas multinacionales, algunas de las cuales estaban sospechadas de lavado de dinero.

En abril pasado, la jueza Fabiana Palmaghini decretó el procesamiento y elevó el proceso a juicio oral y público contra una veintena de imputados por el delito de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.

Entre los imputados figuran directivos de la firma internacional, dedicada al almacenamiento de documentación y activos, y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio en Azara 1245.

Aquella mañana, por motivos que aún figuran como "indeterminados", comenzaron a arder las más de cuatro toneladas de cajas depositadas en las naves de la casi centenaria edificación y a las 9.04 el avance de las llamas provocó que la estructura metálica que sostenía el techo cediera por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.

Por la caída, murieron en el lugar los bomberos del Cuartel I de la Policía Federal Argentina Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; el bombero voluntario del Cuartel Vuelta de Rocha Sebastián Campos y los rescatistas Pedro Barícola y José Méndez Araujo; mientras que Facundo Ricardo Ambrosi, también bombero voluntario, falleció días después.

"La expectativa es que este año se fije la fecha del juicio porque están todas las pruebas y testigos hay de sobra, aunque sabemos que estamos yendo contra molinos de viento", sostuvo Liliana Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos integrantes de Defensa Civil que murió ese día en Barracas, a quien sus familiares recuerdan como "un chico que siempre fue muy solidario".

Rolando Monticelli, papá de Juan Matías, consideró que "no tendría que pasar del 2024 porque ya está todo, pero creemos que las condenas no van a estar a la altura y las culpas no se van a pagar como se debería".

En la misma línea, Mimí Campos, madre de Sebastián, evaluó que "a nivel judicial no espero mucho porque durante diez años demostraron que no somos todos iguales ante la ley, aunque voy a estar sentada ahí durante el juicio oral".

"Ojalá que llegue el juicio. Quiero que la gente sepa qué fue lo que pasó porque son muchos años sin nada, sin justicia y espero que esto termine y tener un poco de paz también", dijo a Télam Selene, la hija de José Méndez, que tenía ocho años cuando perdió a su papá a quien define como "un héroe que siempre estaba dispuesto a su trabajo".

El desánimo de los familiares para lograr justicia por la muerte de sus seres queridos emerge luego de casi diez años de decenas de idas y vueltas de la etapa investigativa durante la cual padecieron situaciones de amenazas y persecuciones en la vía pública.