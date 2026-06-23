Irán y Estados Unidos avanzan en una hoja de ruta para intentar cerrar un acuerdo en 60 días

Irán y Estados Unidos definieron en Burgenstock, Suiza, una hoja de ruta para intentar alcanzar en un plazo de 60 días un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Oriente Medio. La información fue anunciada en un comunicado conjunto por Pakistán y Catar, los países mediadores, tras la primera ronda de discusiones entre ambas partes.

El analista internacional Juan Battaleme dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el escenario geopolítico que rodea a estas conversaciones, consideradas estratégicas no sólo para los dos países involucrados sino también para el equilibrio político y económico de toda la región. "Hay una negociación en serio con posibilidades de terminar", expresó.

Tras hacer un repaso de los principales aspectos del conflicto, Battaleme sostuvo que "ahora el mundo empieza a tomar en cuenta que el estrecho de Ormuz puede ser cerrado en cualquier momento producto de las tensiones que hay entre Israel e Irán, que no van a salir resultas, o entre el propio Estados Unidos e Irán". "El mundo está obligado a salir a buscar alternativas y esto ya generó algunos beneficios para la Argentina", remarcó.