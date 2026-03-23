Juan Battaleme, especialista en seguridad internacional y defensa, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y analizó la tensión en Medio Oriente, al señalar la complejidad del escenario y subrayar que "el meollo de toda la cuestión es cuanto dura este conflicto".

En ese marco, sostuvo que "es complicado seguir sosteniendo este esfuerzo de guerra" y manifestó: "Estamos en una situación en la que salir del conflicto deja a todos en una situación mala. Increíblemente al que deja en una situación menos mala es a Irán. Irán puede decir ‘yo resistí, yo gané, a mí me atacaron, no me derrotaron’. Ahí hay un nudo".

En ese marco, destacó que "si bien en Irán no hubo un cambio de régimen, sí hubo un cambio de liderazgo" y afirmó: "Irán va a estar muchísimo más debilitado que cuando entró a la guerra".