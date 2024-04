Irã esteve por trás de atentado em Buenos Aires

A Justiça da Argentina decidiu nesta quinta-feira (11/04) que o Irã esteve por trás do atentado de 1994 contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) de Buenos Aires, que deixou 85 mortos.

De acordo com a decisão do Judiciário, o grupo Hezbollah, que é aliado dos iranianos, foi o responsável pela execução do atentado.

O tribunal afirmou que os crimes são graves violações aos direitos humanos e, por isso, não prescrevem e que os responsáveis podem ser julgados em qualquer lugar do mundo.

Além de determinar que o Irã esteve por trás do atentado, a Justiça também absolveu outras pessoas que, no passado, foram condenadas pelo envolvimento com o atentado.

O governo iraniano ainda não se manifestou.

Na sequência, a reportagem é da TV Pública argentina.

