Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, en la Entrevista de Fondo, conversamos con la atleta de 16 años, Zoe Gorski, de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

La joven mediofondista es récord nacional de 3.000 metros y medalla de oro en esa distancia en los Juegos Suramericanos de la Juventud, disputados en abril pasado en Panamá; medalla de plata en 1.500 metros.

Además, el 9 de noviembre logró un cuarto lugar, detrás de las atletas africanas, en los 3.000 de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Dakar, Senegal.

En la Historia que corre charlamos con la atleta de Trail running, Silvia Ivana Colipi, oriunda de Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén, que completó el podio del K42 en Villa La Angostura.

Descubrió el Trail “en un momento muy duro” de su vida” y, a partir de eso, pudo superar la situación de violencia doméstica que sufrió.

“Voy confiando en el proceso y estoy enamorada del proceso. Estoy motivada a seguir creciendo, voy pasito a pasito sin apuro, sin prisa pero sin pausa. Correr me cambió la vida”.

También, dialogamos con el Profesor de Educación Física, Matías Espejo, corredor de Jáchal, en la provincia de San Juan, impulsor del proyecto Imperio Atlético, desde donde promueve el desarrollo integral del atletismo.

“Busco el desarrollo integral, la gestión deportiva, facilitar el acceso al entrenamiento, nutrición, kinesiología, tratando de aunar esas partes que son fundamentales”.

En la charla con Zoe nos contó cómo fueron sus últimas experiencias deportivas en Panamá y en Dakar, Senegal en las que obtuvo resultados que la señalan como una de las mediofondistas más prometedoras de Argentina.

“No me gustó la marca pero lo reemplazó el puesto. No me lo imaginaba para nada y pensaba en disfrutarlo. Fue un gran logro haber llegado hasta ahí después de las africanas. Fue una sorpresa muy hermosa”, señala sobre el cuarto puesto obtenido en Dakar el pasado 9 de noviembre en 3.000 metros.

“Me cuesta caer, siento que fueron grandes competencias. Panamá, de mis mejores momentos, lo disfruté un montón, conocí mucha gente. Estas dos competencias fueron increíbles”.

Impulsada por su entrenadora Ariana Urfini que “vio que tenía condiciones para mediofondo”, Zoe dejó abierta la posibilidad de experimentar “a futuro” en los 5000 metros.

De todos modos, insistió en que sus distancias favoritas son “1.500 y 3.000, me quiero enfocar en eso”.

Valoró el equipo que la acompaña y que conforma no sólo su entrenadora, sino también su preparador físico y su psicóloga deportiva.

También, reconoció el apoyo de su mamá y papá que “tuvieron que cambiar bastante sus cronogramas para llevarme a entrenar, acompañarme, soy super agradecida”.

De cara al 2027, expresó que “tengo muchísimas ganas de clasificar al Iberoamericano U18”.

“Ir a un Juego Olímpico es mi sueño y llegar a hacer un podio sería extraordinario. Siento que ahí ya cumplí mi objetivo de vida. Intento pensar que puedo”.

“Correr me llena, me da un sentido, es hermoso”, concluyó.