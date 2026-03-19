Invitan a los viajeros del mundo a descubrir la Argentina

El Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur - Visit Argentina) lanzó el segundo spot de la campaña “Freedom lives here".

La campaña destaca la grandeza del país y la describe, “no sólo como un regalo de la naturaleza”, sino como “una forma de vida”.

La nueva pieza, que viene precedida por el éxito de la anterior visualizada por 185 millones de personas, celebra la inmensidad de un país único y seguro.

En el mismo, también cuentan los pequeños grandes placeres, como una carne hecha en su punto justo o una exquisita copa de Malbec.

Con este nuevo mensaje del que habrá versiones en varios idiomas, el Inprotur implementará campañas segmentadas y acciones de promoción en mercados clave, adaptando el relato a las particularidades de cada público.

La estrategia apunta a llegar de manera más efectiva a los viajeros internacionales, transmitiendo la esencia de la marca Visit Argentina.