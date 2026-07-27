Invitan a descubrir y registrar la naturaleza argentina

Del 31 de julio al 3 de agosto, personas de todo el país podrán participar de una nueva edición de esta experiencia de ciencia ciudadana abierta y gratuita impulsada por Fundación Vida Silvestre Argentina.

En el Safari de Invierno 2026, personas de todo el país podrán observar, fotografiar y registrar la biodiversidad que las rodea a través de la plataforma ArgentiNat.

Desde su primera edición, realizada en 2022, la iniciativa promueve el conocimiento de la naturaleza y la generación colaborativa de información sobre la biodiversidad argentina.

Durante cuatro días, cualquier persona que se encuentre en la Argentina puede sumarse al desafío de registrar plantas, animales, hongos y otros organismos silvestres en plazas, parques, reservas naturales, jardines, barrios o espacios rurales.

No es necesario contar con conocimientos previos, ya que la comunidad de ArgentiNat colabora en la identificación de las especies observadas.

“Los Safaris de Vida Silvestre se basan en un concepto simple: muchas personas observando la naturaleza al mismo tiempo pueden generar una cantidad de información imposible de obtener de manera individual”, afirmó Martín Font, director de comunicación y educación ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Para Font, “cada registro compartido aporta datos sobre la distribución y presencia de especies en distintas regiones del país, que estación tras estación y año tras año permiten comparar los resultados”.

Además de generar conocimiento científico, la propuesta busca fomentar el aprendizaje y el intercambio: Familias, docentes, estudiantes, grupos de amigos, clubes de observación de aves, organizaciones sociales e instituciones educativas pueden participar juntos, utilizando el Safari como una herramienta para enseñar y aprender sobre biodiversidad.

La información generada durante el evento queda disponible como dato abierto y puede ser utilizada en investigaciones científicas, proyectos de conservación y actividades de educación ambiental.

Los cuatro ciclos de Safaris de Vida Silvestre convocaron a unas 5.000 personas en todas las regiones del país, generando más de 150.000 observaciones y el registro de cerca de 9.000 especies.