Investigan una amenaza recibida por mail en dependencias de la Universidad de La Plata

El agresor envió un correo electrónico a varias cuentas oficiales de la alta casa de estudios, entre ellas de la Facultad de Artes de la UNLP, en el que detalló sus planes para cometer una “masacre a tiros”. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el vocero universitario sobre lo sucedido, que obligó a suspender las clases en Artes.

Gonzalo Albino se refirió al mismo como “un mail de mucha gravedad” y confirmó que las autoridades hicieron la respectiva denuncia y se reforzó la seguridad en todas las facultades y dependencias.

“No tenemos información sobre cómo avanza la investigación pero confiamos en que se pueda esclarecer pronto”, admitió.

Mediante un correo electrónico, el titular de la cuenta “Belcebu 764” (belcebu764@atomicmalil.io) aseguró: "Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme".

En el correo que envió a distintas direcciones de la universidad, contó que fue "inspirado por Asmodeus" para unirse a un grupo y su objetivo era hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF", en referencia a la Universidad de Tres de Febrero.