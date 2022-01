Investigan las causas de una mujer hallada sin vida en su vivienda

NO SE DESCARTAN HIPÓTESIS

Héctor Bregant, subjefe de la Comisaría 13º de Paraná, brindó detalles sobre el hallazgo de una mujer sin vida en su vivienda en la tarde de este miércoles en Paraná. La persona de 36 años no se había comunicado con sus familiares ni con los vecinos, pero según informaron allegados de la misma, era habitual que no se comunicara a diario. Su expareja, quien estaba en su domicilio particular, con el hijo que tenían en común, dio aviso a la policía y se puso a disposición.

Este jueves se realizará la autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde para conocer los sucesos del fallecimiento.