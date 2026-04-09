Investigan la muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

La Justicia provincial analiza imágenes donde el menor, Ángel López, rogaba no ser entregado a su madre antes de fallecer el lunes pasado en un hospital de la ciudad de Comodoro Rivadavia, luego de presentar problemas para respirar. Las autoridades se concentran en determinar si el fallecimiento fue consecuencia de una situación de maltrato infantil prolongado o negligencia en el entorno materno.

Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la periodista de LRA 11 Comodoro Rivadavia, Andrea Miranda quien dio cuenta de la información con la que se cuenta y anunció que para mañana está prevista una marcha para reclamar justicia por parte de la comunidad.

El registro, difundido originalmente a través de la red social Facebook, muestra a Ángel en un estado de llanto desconsolado mientras permanece con su familia paterna.

Según los reportes, el niño se aferraba con fuerza a su padre para evitar ser trasladado a la vivienda de su progenitora.

En las imágenes, que ya han sido aportadas a la justicia, se escucha al menor repetir de manera constante una súplica que hoy adquiere un significado devastador para los investigadores.

La frase, pronunciada por Ángel una y otra vez en el video, se ha convertido en el eje del reclamo de justicia por parte de su entorno paterno. "No me quiero ir, me quiero quedar acá", repetía el niño mientras buscaba refugio en los brazos de su papá.