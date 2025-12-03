Investigan a “Chiqui” Tapia por presunto lavado de dinero: "Hay una papa caliente y se la están pasando de mano en mano"

La cúpula de AFA está en el centro de la polémica por una serie de investigaciones por presunto lavado de dinero que denunció la Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió y el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, quien presentó una denuncia formal contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, que figuran como propietarios de una mega estancia de más de 10 hectáreas en Pilar. El presidente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe , explicó en Radio Nacional los indicios y las conexiones que llevaron a la presentación judicial.

"Ayer el juez Rafecas se declara en incompetencia y la causa pasó al fuero penal económico. Aquí hay una papa caliente que se la están pasando de mano en mano. Mientras tanto vecinos de la quinta, nos informan que no hay caballos ya", mencionó.

Yofe explicó que "mientras la causa pasa de mano en mano" , el material probatorio "se lo están sacando de encima. "Urgente deben dictar medidas de allanamiento", agregó.

"Es delicada la situación, porque llegan comentarios de que se están llevando de todo de esa quinta. Se agradece la guardia periodística que hay allí, porque eso hace más difícil desarmar la prueba. Acá no hubo una Justicia que se haya puesto a actuar de oficio. Fuímos nosotros que nos pusimos a investigar a raíz de un tweet de Tévez", dijo el entrevistado.