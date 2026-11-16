Investigadores argentinos usan la IA para crear antibióticos más eficaces

Pese a que poca gente lo sabe, las bacterias siguen siendo una de las principales amenazas a la salud pública e individual. De acuerdo con las cifras y advertencias recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones bacterianas que antes eran fácilmente tratables están causando más de un millón de muertes directas al año debido a la resistencia a los antibióticos, y podrían provocar 39 millones de fallecimientos acumulados hasta 2050. Frente a esta problemática, un grupo de investigadores del Conicet está aplicando el uso de IA para desarrollar antibióticos más resistentes.

Encabezados por el doctor Darío Fernández Do Porto, investigador en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, trabajan con bacterias -como la Klebsiella pneumoniae, causante de neumonías- y otras infecciones, desarrollando una plataforma a la que llamaron “Target Pathogen”, que básicamente permiten procesar estructuras proteicas para identificar aquellas proteínas que pueden resultar un blanco para las infecciones bacteriológicas.

Según explicaron los especialistas, el sistema combina información sobre funciones esenciales, metabolismo, estructura tridimensional de las proteínas y semejanzas con proteínas humanas. Así genera un listado priorizado de “candidatos”, al mismo tiempo que identifica moléculas capaces de actuar sobre esos blancos.

Mortalidad y patógenos de preocupación

De acuerdo a los datos respaldados por la OMS, la resistencia bacteriana provoca alrededor de 1 a 1,27 millones de muertes directas cada año. Además, se asocia con otros 4,7 a 4,95 millones de fallecimientos anuales a nivel mundial.

En esta misma dirección, la organización confirmó que casi 1 de cada 6 infecciones bacterianas ya presenta resistencia al tratamiento con antibióticos. Entre las principales causas, los médicos advierten sobre el uso indebido de fármacos. La automedicación, el uso de antibióticos para infecciones virales y la interrupción o prolongación innecesaria de los tratamientos aceleran la evolución de estos microorganismos.

Las proyecciones no son alentadoras. De no frenarse esta tendencia, las infecciones por bacterias resistentes podrían superar al cáncer como causa de mortalidad y cobrar hasta 39 millones de vidas en los próximos 25 años.