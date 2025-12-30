Investigación sobre la AFA: "Está cuestionada la credibilidad de la dirigencia, socialmente están condenados"

El ex candidato a presidente de San Lorenzo y abogado César Francis en diálogo con el equipo de Creer o Reventar se refirió a las investigaciones, que se están llevando adelante sobre irregularidades en AFA, entre las que el diario La Nación revelara un desvío de más de 40 millones de dólares desde una cuenta de la AFA a sociedades fantasma, una bomba que dejó aturdida a la conducción del fútbol argentino y que agitó las versiones de su posible detención y la de su mando derecha, Pablo Toviggino.

"Estoy siguiendo todas las investigaciones, y por supuesto está el mundo cotidiano y el judicial. En el cotidiano parecen datos irrefutables. Todo eso se debe acreditar en el mundo judicial. Si eso se acredita, tendrán un problema los dirigentes. Lo que no tengo duda es que está cuestionada severamente la credibilidad de la dirigencia de la AFA, socialmente están condenados", advirtió.

Francis a su vez agregó: "Hay demasiado silencio en la dirigencia del fútbol argentino, me parece que ante esta situación no debe hacerse la distraída. Deben preguntarse qué pasará con todo esto. Se cayó el muro de Berlín de la AFA. La AFA ya tiene un quiebre con la sociedad. No veo un solo hincha defendiendo a la AFA, de ningún club".