Inversiones en Argentina: ¿Es un buen momento para invertir en una propiedad?

El martillero público y corredor inmobiliario y vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina Daniel Zempone, en diálogo con el equipo de Adrián Korol, analizó en Radio Nacional las posibilidades que puede dar una inversión inmobiliaria en la actualidad y cuál sería una buena renta anual en ese rubro.

"Aún la propieda está barata porque todavía el ladrillo está barato. En el 2001 y en el 2020 las propiedades bajaron al 45 ó 50 %, después de unos años esos valores se recuperaron pero aún no del todo. No llegaron al precio que deben tener. Con 100 mil dólares, invertiría en ladrillos, porque sigue barato", advirtió.

Zempone explicó que el promedio del m2 en la ciudad de Buenos Aires está alrededor de 2300 dólares y que el mercado deberá recuperar "un 20 % más de dicho valor". "Una buena renta debe darte el 5 % anual en el presente", agregó.